Nabestaanden doodgereden Gio teleurgesteld over straf Rai Vloet: 'Pijnlijk'

De nabestaanden van de doodgereden Gio Roos (4) zijn teleurgesteld over de straf die Rai Vloet heeft gekregen. De profvoetballer uit Schijndel veroorzaakte het ongeluk op de A4 waarbij de kleuter om het leven kwam. De rechtbank in Haarlem legde Vloet 2,5 jaar celstraf op. Het Openbaar Ministerie had een jaar meer geëist.

"Het is pijnlijk", zei de advocaat van de nabestaanden. "De rechter spreekt van oprecht berouw bij Vloet. De nabestaanden hebben dat niet zo ervaren. Vloet heeft ze op de zitting niet eens in de ogen gekeken."

De voetballer had gedronken toen hij met 193 kilometer per uur achterop de auto reed, waarin het gezin zat. De kleuter overleed aan zijn verwondingen. Vloet zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. De officier houdt een marge aan en gaat uit van 193 kilometer per uur.

De advocate van de nabestaanden noemde de strafverlaging van een jaar 'erg fors'. "De rechtbank spreekt van roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld. Dan had ze de strafeis van het OM moeten omarmen."

'Rustig' aangehoord

Vloet had het vonnis 'rustig' aangehoord via de telefoon, zei zijn advocaat. "Ook bij hem moet het even binnenkomen. We gaan er nog rustig over praten. Ik kan nog niet zeggen of we in hoger beroep gaan."

Volgens de advocaat is de voetballer in een negatief daglicht gesteld. "De teneur was dat het hem allemaal weinig zou doen. Uit de lagere straf blijkt dat de rechtbank het waardeert dat hij tijdens de zitting oprecht berouw toonde."

De 27-jarige middenvelder was twee weken geleden op de strafzitting, maar was maandag niet bij de uitspraak. "Dat is op zich niet ongewoon. Wat meespeelt is dat hij voetbalt in Rusland. Zijn club moet toestemming geven", stelt zijn advocaat.

De oud-speler van onder meer PSV en NAC speelde zaterdag met FK Oeral tegen Zenit in de Russische competitie. "Vloet zal een uitnodiging krijgen om zijn straf uit te zitten. Daar zal hij dan gehoor aan geven."

'Weggefloten'

Ook weegt de rechtbank mee dat de voetbalcarrière heeft geleden onder alle media-aandacht. Zijn laatste club, Heracles, heeft zijn contract ontbonden. "Hij zou het liefst in Nederland spelen, maar ik denk niet dat hij zich hier nu moet laten zien", meent de advocaat.

"De fans hebben hem ook weggefloten. Geen enkele club heeft zin in die poeha. Er was voor hem geen andere keuze dan het buitenland."

