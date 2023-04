Rai Vloet krijgt 2,5 jaar cel voor ongeluk waarbij kleuter omkwam

Profvoetballer Rai Vloet (27) uit Schijndel moet 2,5 jaar de cel in voor een dodelijk ongeluk in november 2021. Bij dit ongeluk op de snelweg bij Hoofddorp kwam de 4-jarige Gio Roos om het leven. Omdat Vloet zwaar onder invloed van alcohol was, mag hij ook vier jaar lang niet autorijden.

De celstraf die de rechtbank oplegt, is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste twee weken geleden 3,5 jaar cel.

De rechtbank oordeelt dat Vloet zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een dodelijk ongeluk als gevolg van roekeloosheid. "Het is uiterst onverantwoord dat hij met te veel drank op is gaan rijden en hij heeft veel te hard gereden. Met zijn handelen heeft hij een onomkeerbaar verlies veroorzaakt. Geen enkele straf kan het verdriet en de pijn wegnemen", oordeelde de rechter. Vloet was niet aanwezig bij de uitspraak, omdat hij in Rusland woont.

Vloet reed vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur, blijkt uit data van zijn eigen auto. Hij reed achterop de auto van een gezin uit Zoetermeer. De jongen van 4 kwam om het leven. De ouders van het dodelijke slachtoffer en hun dochter van 1 raakten gewond.

Sterke drank

"Ik had twee of drie glazen sterke drank op", vertelde Vloet tijdens de zitting. "Voor het ongeluk was ik op een feestje in Amsterdam, dat vroegtijdig werd beëindigd. We zouden slapen in een hotel in Amsterdam, maar maakten een nieuw plan en gingen naar Rotterdam. Zonder na te denken ging ik rijden. Nadat we door een tunnel waren gereden, gingen we de trajectcontrole in en was ik bezig met de cruisecontrol goed in te stellen op 130."

De 27-jarige Vloet zegt dat hij het ongeluk niet zag aankomen. "Ik heb het niet gezien, alleen de klap kan ik me herinneren. Ik kan veel dingen niet meer herinneren. Constant probeer ik om meer informatie te vinden, maar het komt niet boven." Uit onderzoek bleek dat Vloet meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed had: 515 ugl. 220 ugl is het maximum.

De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo zat met een vriend in de auto. De vriend van Vloet nam aanvankelijk de schuld op zich, door zich bij de politie voor te doen als de bestuurder. Toen de voetballer zich later bewust werd van de tragische gevolgen, besloot hij de waarheid te vertellen.

200 meter verderop

"De klap moet enorm geweest zijn", zei de aanklaagster tijdens de zitting. "De auto van de familie kwam 200 meter verderop tot stilstand. De achterkant was volledig in elkaar gedrukt."

Eind maart 2022 werd het tot medio 2023 doorlopende contract van Vloet bij Heracles ontbonden. Supporters van de club uit Almelo floten hun voormalige sterspeler uit na de dodelijke aanrijding en hij vervolgde zijn loopbaan in Kazachstan bij Astana FK. In september 2022 ging Vloet naar het Russische FK Oeral dat uitkomt in de Premjer-Liga.

