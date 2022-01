'Voor Rai Vloet is geen toekomst meer in Nederland na dodelijk ongeluk'

Rai Vloet maakte zaterdagavond zijn rentree bij Heracles Almelo, in het duel met NEC (foto: ANP 2022/Jeroen Putmans).

"Voor Rai Vloet is geen toekomst meer in Nederland." Dat stelde de Bredase voetbalanalist Pierre van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. Vloet was in november betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk, waarbij een 4-jarig kind om het leven kwam. De middenvelder uit Schijndel zat onder invloed achter het stuur, zo werd vorige week bekend.