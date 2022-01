Supporters woest over rentree Rai Vloet: 'Schandelijk en walgelijk'

Rai Vloet (foto: ANP).

Rai Vloet heeft zaterdagavond zijn rentree gemaakt op het voetbalveld. De middenvelder uit Schijndel viel 25 minuten voor het eind van de wedstrijd van Heracles Almelo tegen NEC in. De middenvelder was in november betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk, waarbij een 4-jarig kind om het leven kwam.

Vloet zat achter het stuur van de auto waarmee op de A4 bij Hoofddorp een andere auto werd geraakt. Vloet was op het moment dat het ongeluk gebeurde onder invloed. Dat bevestigde de politie maandag. 'De tijd terugdraaien'

Vloet maakte maandag al zijn rentree op het trainingsveld van Heracles. Hij liet toen weten dat het naar omstandigheden redelijk goed met hem gaat. "Maar er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen daarvan. Ik zou heel graag de tijd willen terugdraaien, maar helaas kan dat niet. Voor de familie van het slachtoffer is dit het allerergste. Ik leef elke dag enorm met hen mee." Hij noemde het hervatten van de groepstraining dan ook 'dubbel'. "Ik ben blij dat ik weer deel kan uitmaken van de groep en langzamerhand mijn leven weer kan oppakken. Maar ik weet tegelijkertijd dat de familie dat niet kan." Spelersbus opgewacht

Vak '74, een groep fanatieke supporters van Heracles, toonde zich verontwaardigd dat Vloet was opgenomen in de wedstrijdselectie voor zaterdagavond en heeft een gesprek geëist met de club. "Want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!", schrijft de supportersvereniging op Facebook. Volgens de regionale krant Tubantia werd de spelersbus van Heracles zaterdagavond door tientallen fans opgewacht bij het stadion. Zij zouden gesproken hebben met directeur Rob Toussaint, voorzitter Hans Bredewoud en trainer Frank Wormuth. Volgens de krant zat Vloet zelf niet in de bus. De wedstrijd NEC-Heracles Almelo eindigde in 0-0. Belangrijke speler

Vloet is bij Heracles Almelo uitgegroeid tot een belangrijke speler. Vorig voetbalseizoen was de middenvelder goed voor zestien doelpunten. LEES OOK: Rai Vloet onder invloed achter het stuur bij ongeluk waarbij kind omkwam Rai Vloet gaat weer trainen na dodelijk ongeluk: 'Ik denk er elke dag aan'