Rai Vloet onder invloed achter het stuur bij ongeluk waarbij kind omkwam

Profvoetballer Rai Vloet uit Schijndel zat achter het stuur tijdens het dodelijke ongeluk op de A4 bij Hoofddorp in november, waarbij een 4-jarig jongetje om het leven kwam. Vloet zat destijds in de auto met een 27-jarige vriend uit Veldhoven. Die zei eerder al dat Vloet achter het stuur zat. Dit werd maandag indirect bevestigd door de politie, die niet zijn naam maar wel zijn leeftijd en woonplaats noemt. Ook werd bevestigd dat Vloet gedronken had, wat de bijrijder ook al eerder verklaarde.

Bij het ongeluk raakte een 4-jarig jongetje zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zijn ouders en nog een ander kind raakten ook gewond. Vloet zat na het ongeluk korte tijd vast maar werd daarna vrijgelaten. Hij bleef wel verdachte.

Juist deze maandagochtend werd bekend dat Vloet weer aan de slag zou gaan bij Heracles Almelo. Sinds het ongeluk had hij niet meer gevoetbald.

Niet oordelen

Voor maandag officieel bekend werd dat Vloet achter het stuur zat en onder invloed was, verklaarde technisch directeur Tim Gilissen van Heracles: "We hebben in de periode nadat het gebeurd is meerdere gesprekken gevoerd, met name met Rai. We hebben de inhoud van die gesprekken gebruikt om extern juridisch advies in te winnen. Daar is met name uit gekomen dat wij op dit moment als werkgever niet al te veroordelend kunnen en mogen optreden. Dat moeten we vooral overlaten aan het recht en de rechtspraak."

Heracles wist nog niet dat de politie Noord-Holland naar buiten heeft gebracht dat Rai onder invloed was. Toch zegt Gilissen: "We hebben met Rai gesproken en hij heeft verteld hoe het geweest is. Het is niet zo dat er nu iets verandert."

'Het allerergste'

Zelf liet Vloet ook van zich horen, voordat het laatste nieuws naar buiten kwam. Hij gaf aan dat hij elke dag aan het ongeluk denkt en het liefst de tijd wil terugdraaien. "Voor de familie van het slachtoffer is dit het allerergste. Ik leef elke dag enorm met hen mee. Dit geeft dan ook een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik weer deel kan uitmaken van de groep en langzamerhand mijn leven weer kan oppakken. Maar ik weet tegelijkertijd dat de familie dat niet kan."

Het is onduidelijk wat dit betekent voor de rentree van Vloet in de Eredivisie. Tegenover het NRC bevestigt ook de advocaat van Vloet dat de voetballer achter het stuur zat.

