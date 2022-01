Rai Vloet gaat weer trainen na dodelijk ongeluk: 'Ik denk er elke dag aan'

Rai Vloet sluit weer aan bij de selectie van Heracles Almelo. De 26-jarige profvoetballer uit Schijndel was half november betrokken bij een verkeersongeluk op de A4, waarbij een 4-jarig jongetje om het leven kwam. Vloet maakte sindsdien geen deel uit van de selectie van de Eredivisieclub.

Vloet zat samen met een vriend in de auto die achterop een andere auto botste. In die auto zaten een man, een vrouw en twee kinderen. Een van de kinderen raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het is niet bekend of Vloet achter het stuur zat of de vriend.

Vloet werd aangehouden en na een dag vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. De middenvelder, die vorig voetbalseizoen zestien doelpunten maakte in de Eredivisie, bracht de afgelopen periode door met zijn familie. Hij keert nu terug op het veld in Almelo.

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles: "We hebben in de periode nadat het gebeurd is meerdere gesprekken gevoerd, met name met Rai. We hebben de inhoud van die gesprekken gebruikt om extern juridisch advies in te winnen. Daar is met name uitgekomen dat wij op dit moment als werkgever niet al te veroordelend kunnen en mogen optreden. Dat moeten we vooral overlaten aan het recht en de rechtspraak. Tegelijkertijd moeten we als goed werkgever Rai ook de kans geven weer aan te sluiten bij ons en zijn leven weer op te pakken. Het is zeker geen gemakkelijke keuze geweest, bij dit onderwerp komt veel emotie kijken. Wij vinden het daarom belangrijk om weloverwogen te werk te gaan."