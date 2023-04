6 meter hoge tulpenboom trekt veel bekijks: 'Een wonder van de natuur'

Fietsers stappen af en automobilisten gaan even op de rem. De metershoge magnolia in Zegge trekt deze dagen heel wat bekijks. “Het lijkt wel alsof hij ieder jaar mooier wordt.” Jan Vergouwen (69) kan het weten, want hij groeide op met de ‘tulpenboom van de Zeg’.

De inmiddels zes meter hoge magnolia is waarschijnlijk rond de bouw van de kerk in 1912 geplant. Voor de herinrichting van het dorpsplein stond de boom tientallen jaren in de voortuin van de pastorie.

“Die naam klopt niet, maar zo staat hij hier nu eenmaal bekend", vergoelijkt Jan. "Ik weet niet anders dan dat de boom er is. Ik heb hem door de jaren heen zo vaak gefotografeerd. Zeker met dit mooie weer is het een echte blikvanger.”

Twee fietsers uit Rijsbergen zijn speciaal voor de gelegenheid een stukje omgereden om de bloemenpracht te bewonderen. Ze zijn zeker niet de enigen. “Wij waren op een feestje waar we hoorden over deze magnolia in Zegge. Vandaar dat we het weleens met eigen ogen wilden zien. Het is inderdaad een wonder van de natuur, echt schitterend.”

De Magnolia staat nu ruim een week in bloei en is daarmee net iets over de helft van bloesemtijd. “Hij bloeit ieder jaar steeds weer een beetje vroeger in het jaar. Vroeger was het vaak pas in mei, de Mariamaand”, legt Jan Vergouwen uit.