Metershoge magnolia's vol bloesem, maar waar staat de grootste?

In Zegge staat een metershoge magnolia die heel wat bekijks trekt nu de boom in bloei staat. "Een wonder van de natuur", wordt het zelfs genoemd. Maar het is zeker niet indrukwekkendste bloesemboom in onze provincie. "Die bij ons in de tuin is vele malen groter", beweert Christ Quirijnen uit Gilze.

"Zeker 16 meter hoog", schat Quirijnen de boom in zijn tuin. Hij denkt dat-ie er al 150 jaar staat, omdat het huis toen werd gebouwd. Deze tijd van het jaar zit de boom vol witte bloesem, al liggen de eerste blaadjes al op het gras. Nu de lente is begonnen, is het een komen en gaan van bloesemtoeristen in de Nieuwstraat in Gilze. Tegenover het huis van Quirijnen staat namelijk nog een enorme boom, maar dan vol paarse bloesem. Zodra de twee in bloei staan, fotograferen veel mensen het kleurrijke spektakel. Gered van de kap

Ook op andere plekken trekken in volle bloei staande magnolia's veel bekijks. Zo stuurt Marcel Morel een foto van een prachtig exemplaar op het Korvelplein in Tilburg. De boom zou ooit gekapt worden om ruimte te maken voor parkeerplaatsen, zegt omwonende Morel. "Maar na protest van de buurt mocht de boom blijven." Er zijn vast meer prachtige bloesembomen te vinden in Brabant. Staat de mooiste of grootste bij jou in de buurt? Stuur ons een mail!

De magnolia aan het Korvelplein in Tilburg (foto: Marcel Morel).

Deze boom in bloei staat op de Margrietstraat in Nijnsel (foto: Hans van den Boom).

Een mooi laantje vol bloesem achter verzorgingshuis Laarstede in Nistelrode (foto: Annelie Smits-van der Linden).

Deze boom vol bloesem staat bij Nadia Geraerts in de achtertuin in Helmond (foto: Nadia Geraerts).

In de kloostertuin in Sint Agatha staat deze boom: niet bijzonder hoog, maar wel heel breed (foto: Suzanne Jansen).

In kloostertuinen zijn meer grote bomen te vinden, zoals in Berkel-Enschot (foto: Marleen van der Schalie).

