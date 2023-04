Kettingen van hals getrokken op festival: 'Nu niets tastbaars meer van pa'

Meerdere mensen zijn zaterdag tijdens het muziekfestival Dagcollege in Eindhoven van hun ketting beroofd. Volgens de politie trok de dader steeds met kracht kettingen los, die rond de hals van de slachtoffers zat. Een van hen is diep bedroefd, omdat hij het sieraad van zijn vader heeft gekregen.

Dagcollege is een indoor festival met techno- en housemuziek dat in het Klokgebouw werd gehouden.

Een van de bezoekers die is beroofd van zijn ketting, is de zoon van een vrouw die haar boosheid uit op Facebook. "Die was voor hem erg waardevol, heeft emotionele waarde voor hem", schrijft ze. "Deze ketting had hij van zijn vader gekregen. Nu heeft hij niets tastbaar meer van hem. Gelukkig zit zijn vader in zijn hart, maar dan nog!"

Dag verpest

Ook schrijft de moeder van het slachtoffer: "Degene die dit bij onze zoon heeft gedaan, weet natuurlijk niet wat voor waarde de ketting heeft voor onze zoon. Maar ik vind het niet kunnen, blijf gewoon van andermans spullen af! Het plezier van mijn zoon op het festival was in één ruk ten einde. Zijn dag is verpest, door verdriet en boosheid."

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben over de diefstallen, zich te melden.