Gans verjaagt visarend uit zijn nest en legt direct een ei: 'Hoge nood'

Een gans met hoge nood zorgde dinsdagochtend voor een waar natuurspektakel in de Biesbosch. De vogel verjoeg een visarend uit zijn nest door een ei te leggen en niet meer weg te gaan. Boswachter Harm Blom keek zijn ogen uit, omdat arenden zich normaal gesproken niet zomaar laten wegjagen. Het voorval was live te zien op de wildcamera's van de Vogelbescherming.

Een boze visarend die met alles wat-ie in zich heeft zijn eigen nest probeert te heroveren. Dit nadat de gans eerder in zijn nest plofte en er gelijk een ei legde. Op de wildcamera's van de Vogelbescherming was het opvallende schouwspel deze ochtend live te volgen.

En dat is geen goed vooruitzicht voor de visarend, die sinds 2016 jaarlijks in de Biesbosch neerstrijkt voor het broedseizoen. "Deze visarend heeft een moeilijk seizoen. Hij is tot nu toe in zijn eentje, omdat zijn vrouwtje van vorige jaren nog niet is teruggekeerd. Een ander vrouwtje heeft hij niet gevonden en dus is er nog geen sprake van liefde."

Het natuurgebied heeft wel twee andere visarend-paren te gast. "Helaas zijn die niet op de wildcamera's te zien. We hopen dat de verjaagde visarend een nieuw plekje vindt", zegt boswachter Blom. Kijkers van de wildcamera's zullen het voorlopig dus met een broedende gans moeten doen.

