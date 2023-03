Live meekijken hoe een visarend een ei uitbroedt: 'Nog even geduld'

De weerkundige lente begint deze woensdag en dat betekent dat vogelliefhebbers weer live kunnen meekijken in nestkasten van de Vogelbescherming. In Brabant zijn dit jaar de lotgevallen van de pimpelmees, slechtvalk en visarend te volgen. De laatste soort beleefde vorig jaar een spectaculair broedseizoen. Of dat dit jaar gebeurt, is afwachten volgens Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming. "Er kan nog altijd een nest uit de boom waaien."

Voor het 17e jaar op rij hangt de Vogelbescherming camera's op in nestkasten voor de campagne Beleef de Lente. Eerder waren in Brabant de kerkuil, koolmees en ijsvogel live te volgen tijdens het broedseizoen. Dit jaar is de beurt aan andere vogels.

Visarend in de Biesbosch

Een camera in de Biesbosch staat gericht op het oude nest van een gezin visarenden. Marc Scheurkogel: "Vorig jaar was dit de favoriet van veel kijkers. Zo kwam er drie keer een ei uit. Kijkers zullen nog even geduld moeten hebben want de vogels zitten nog in Afrika. De visarend wordt in april verwacht."

Toch moeten vogelliefhebbers volgens hem niet te vroeg juichen. "Het kan nog misgaan. Een paar jaar geleden was het nest van de visarend uit de boom gewaaid." Hij hoopt natuurlijk dat dat dit jaar niet gebeurt, want de arenden zijn een bijzonder verschijnsel.

"Arenden broeden niet vaak in Nederland. In de Biesbosch hebben we ook een zeearend gehad. In de livestream zie je niet alleen de vogels maar ook de mooie omgeving van de Biesbosch."

Pimpelmees in Dongen

Een andere vogelsoort die wat langer op zich laat wachten is de pimpelmees. Deze wordt verwacht in Dongen, waar hij eerder live te volgen was. "De pimpelmees komt normaal gesproken eind maart of begin april."

Het weer heeft hier grote invloed op, legt de vogelexpert uit. "De vogels voeden zich met rupsen. Deze eitjes hebben een temperatuur van 15 graden nodig om uit te komen. Als het een aantal weken warmer is, kunnen pimpelmezen eerder gaan broeden, maar komen zij in de problemen wanneer het kouder wordt. Het weer is dus een belangrijke factor."

Slechtvalk in De Mortel

De slechtvalk broedt in tegenstelling tot andere soorten een stuk vroeger in het seizoen. Via deze livestream kun je de vogel in De Mortel dag en nacht volgen.

De Vogelbescherming ziet de populariteit van de livestreams al jaren toenemen. "Vorig jaar hadden we ongeveer 1,2 miljoen kijkers in het broedseizoen. Mensen worden zich steeds bewuster van de natuur en dit soort livestreams helpen daarbij."

