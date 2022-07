Jong visarendje maakt 'per ongeluk' zijn eerste vlucht boven de Biesbosch

Het kwam voor iedereen als een verrassing. Het eerste visarendje van het webcamnest in de Biesbosch heeft woensdagochtend zijn allereerste vlucht gemaakt. “Rond zes uur was het plotseling raak”, vertelt Louis van Oort van de website ‘Beleef de Lente’, waar de avonturen van de visarenden live te volgen zijn. "We denken echt dat het per ongeluk de lucht in ging. Het was heel mooi om te zien."

Eind mei, begin juni kropen de drie visarendjes van het veelbekeken webcamnest in de Biesbosch uit het ei. De eerste durfal heeft nu zelfstandig het luchtruim gekozen. “Ze waren al een tijdje aan het oefenen en opeens had hij of zij het door”, vertelt Louis. “Dat oefenen wordt overigens helikopteren genoemd en bestaat uit het klapperen van de vleugels. Het was net zo verrast als wij dat het plotseling kon vliegen."

“Ik denk echt dat het per ongeluk ging, maar de maidentrip is geslaagd.”

Het eerste visarendjong dat ‘op de vleugels ging’, deed dat precies na 53 dagen. “En geloof het of niet," gaat Louis verder, “maar nogal wat wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat een jonge visarend gemiddeld na 53 dagen voor het eerst gaat vliegen. Ik denk echt dat het per ongeluk ging, maar de luchtdoop is geslaagd. Na een uur landde de jonge visarend weer op het nest." Of de eerste vlieger ook de eerstgeborene is kan Van Oort niet zeggen. “Het is heel moeilijk om ze uit elkaar te houden, maar waarschijnlijk was het wel het jong dat eind mei als eerste uit het ei kroop. Opvallend was wel dat de achterblijvers bijna verbijsterd reageerden toen ze zagen dat hun broer of zus zomaar kon vliegen.”

“We zitten nu op 1,1 miljoen unieke kijkers.”