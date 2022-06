Visarendgezin in de Biesbosch is compleet: ook derde ei is uitgekomen

Het is een ware geboortegolf bij de visarenden in de Biesbosch: drie visarendkuikens bevolken het nest, dinsdagmiddag kroop het derde broertje of zusje naar buiten. Dat was onverwacht, vertelt de enthousiaste boswachter Harm Blom: "Het is veel sneller dan verwacht. En alle drie de eieren zijn uitgekomen, dat is echt niet vanzelfsprekend."

Via de webcam was dinsdagmiddag live te zien dat onverwachts ook het derde ei van de broedende visarenden in de Biesbosch was uitgekomen, vertelt de boswachter. "Vlak voor 'het' moment ging er al een appje rond dat het derde ei in tweeën was gebroken."

Het visarendnest wordt namelijk heel goed in de gaten gehouden door de vele fans, vertelt Louis van Oort van Beleefdelente. "Als mensen iets bijzonders zien dan worden we direct getipt op welk tijdstip die bijzondere gebeurtenis plaatsvond. Daar maken we dan weer een apart filmpje van en zetten dat los op onze website."