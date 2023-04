Man (22) rijdt door rood en veroorzaakt dodelijk ongeluk: 120 uur taakstraf

Een 22-jarige man uit Raamsdonksveer reed in april 2021 door rood en veroorzaakte zo een dodelijk ongeluk in Tilburg. Hij botste, zonder af te remmen, op de kruising van de Burgemeester Letscherweg en de Eindsestraat tegen een andere auto. De bestuurder van deze wagen, een man van 58 uit Tilburg, kwam hierbij om het leven. De rechtbank in Breda legde de veroorzaker dinsdag een taakstraf van 120 uur op.

Het ongeluk gebeurde op 22 april 2021, iets na zes uur in de avond. Vier ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De man uit Raamsdonksveer werd direct aangehouden, maar hij mocht na verhoor op een politiebureau weer naar huis. Zijn rijbewijs is nooit ingetrokken. 'Licht stond op groen'

Uit onderzoek is gebleken dat de man uit Raamsdonksveer door rood reed, al kon hij zich dat niet voorstellen. Tijdens de rechtszaak verklaarde de automobilist dat hij dacht dat het verkeerslicht op groen stond. Kort daarna knalde hij tegen de wagen waarin de 58-jarige Tilburger zat. Het slachtoffer, dat van rechts kwam, overleed op de plek van de botsing. Het licht had zeker vier tellen op rood gestaan, voorafgegaan door vijf seconden geel, concludeerde de rechtbank. De man hield zich aan de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, door de cruise control. Wel werd hem verweten dat hij de kruising is overgestoken zonder vaart te minderen. Het gevolg was de fatale botsing met de Tilburger. Rijlessen na ongeluk

Ook de officier van justitie vond dat de bestuurder schuldig was aan het dodelijke ongeval. De eis was een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van een half jaar, met nog een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank bepaalde dat de man zijn rijbewijs mag houden, maar dat kwijtraakt bij een nieuwe overtreding. Bij de opgelegde straf hield de rechtbank er rekening mee dat de man zich ervan bewust is wat voor leed hij heeft veroorzaakt. En dat hij verder moet leven met het besef hij iemand heeft doodgereden. De rechter vindt het positief dat de man na het ongeluk rijlessen nam om te voorkomen dat het weer gebeurt.