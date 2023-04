64 lachgasflessen gevonden: gemeente Den Bosch sluit huis

Een primeur in Den Bosch: daar heeft de gemeente voor het eerst een huis op slot gegooid na een lachgasvondst. De politie vond onlangs 64 lachgasflessen in de woning aan de Steve Bikostraat, waarna de gemeente het pand voor drie maanden sloot. Lachgas is sinds 1 januari verboden.

Evie Hendriks Geschreven door