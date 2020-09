Veel flessen met lachgas gevonden in Den Bosch, panden per direct op slot

Er werd binnen veel lachgas gevonden (foto: gemeente Den Bosch). vergroot

Twee panden in Den Bosch gaan per direct op slot, nadat er bij een controle een flink aantal flessen lachgas zijn gevonden. Volgens de gemeente is het door de grote hoeveelheid gasflessen een gevaarlijke situatie. Het gaat om panden aan het Vogelplein en de Ertveldweg.

Na een tip controleerden politie, brandweer en gemeente dinsdag het pand aan het Vogelplein. Toen daar zoveel lachgas werd gevonden, heeft burgemeester Jack Mikkers per direct het pand gesloten, meldt de gemeente. Omdat deze hoeveelheid lachgas op één plek gevaarlijk is voor de omgeving, wordt het pand ook bewaakt.

De burgemeester: “In zo’n woonomgeving hoort een pand met zo’n hoeveelheid lachgas niet thuis. Dit pakken we dan ook aan.”

Ertveldweg

Dinsdagavond liet de burgemeester ook een pand aan de Ertveldweg sluiten. Ook daar was een grote hoeveelheid lachgas gevonden. Vanwege de onveiligheid wordt ook dat pand bewaakt.

Beide panden worden nog verder onderzocht.

