Voortvluchtige verdachte van dodelijke steekpartij is dood gevonden in Rome

De politie in Rome heeft Neculaie Negura (50) dood gevonden. Hij werd verdacht van betrokkenheid van een dodelijke steekpartij in Café Friends in Tilburg. Daarbij kwam in 2009 Tilburger Gheorge Matei (29) om het leven. Negura stond op de Nationale Opsporingslijst.

Advocaat Barry van der Luijtgaarden, die Negura bijstond, bevestigt de dood van de gezochte man. Hij stierf op dinsdag 7 februari een natuurlijke dood. Van der Luijtgaarden werd hiervan door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht.

Ruzie over rondje

De fatale steekpartij was eind oktober 2009 in Café Friends na een ruzie over het geven van een rondje. Matei werd daarbij neergestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Negura was direct met de noorderzon vertrokken en was sindsdien spoorloos.

Hij woonde samen met zijn vriendin boven het café waar de steekpartij was. Na het incident ging al snel het verhaal dat Negura met zijn vriendin in een internationale bus naar Rome was gereisd.

Tragisch

Volgens Van der Luijtgaarden is het nieuws verdrietig voor de naasten van Negura. "En voor de familie Matei is het tragisch dat er geen schuldige aangewezen kan worden voor de dood van Gheorge."

