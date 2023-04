Agressieve collectant zet bewoners zorgcomplex onder druk om geld te geven

Oudere bewoners van een zorgcomplex in Schijndel voelen zich onder druk gezet om geld te geven, door iemand die donateurs wilde werven voor het Rode Kruis. Verschillende bewoners van het appartementencomplex klagen over de agressieve manier waarop dat gebeurde. “Ik had de politie moeten bellen”, vertelt de 86-jarige Hanny. In het zorgcomplex wonen voornamelijk kwetsbare mensen, zoals dementerende ouderen.

Ook Jan (85) en Toos (83) wonen in een appartement in dat complex. Op maandagavond iets voor negen uur belde een meisje van het Rode Kruis bij ze aan. “Ze begon meteen over negen euro die we moesten doneren. En zei dat iedereen van onze afdeling meedeed.” Jan en Toos dachten dat het om een eenmalige donatie zou gaan. “We zeiden maar ja, want ze bleef maar op ons inpraten.”

Overbuurman Leo snapt een dag later nog niet wat er gebeurd is. “Ik begreep het niet en ik vertrouwde het niet. Dit was gewoon heel intimiderend.” Ook een voorbijkomende bewoonster herkent zich meteen in het verhaal: “Ze heeft mij ook onder druk gezet.”

En ze zijn niet de enigen. Ook buurvrouw Hanny spreekt over een opdringerige jongedame in pak die aan de deur kwam. “Ik had de politie moeten bellen”, zegt ze. “Tegen mij werd verteld dat buurman Jo ook had gedoneerd en dat ik ook mee moest doen." De vrouw kwam bovendien zomaar binnen. "Ze ging op de bank zitten en pakte haar tablet erbij om alles op te schrijven.” Maar Hanny zei nee en de vrouw liep chagrijnig naar buiten, vertelt ze. “Ze gooide de deur boos dicht.”

Maar toen ze allerlei gegevens moesten afgeven, sloeg de twijfel toe bij het echtpaar. Toos belde haar schoondochter voor hulp. En de schoondochter kreeg uiteindelijk de donateurswerver aan de telefoon. “Toen ik zei dat we het toch niet doen, werd ik opeens onder druk gezet”, vertelt ze. “Ik kreeg te horen dat mijn schoonouders zo blij zijn dat ze geld kunnen geven, dat iedereen meedoet en dat ik moest opschieten. Want ze mocht maar tot negen uur aan de deur komen.” Jan en Toos bleven geschrokken achter.

Het Laverhof is eigenaar van het complex en daar zijn ze geschrokken van de werver die er namens het Rode Kruis liep. “Het is niet fijn”, zegt bestuurslid Inge Almekinders. “Het zijn kwetsbare mensen die je moet beschermen.”

Een woordvoerder van het Rode Kruis bevestigt dat er iemand langs de deuren is geweest. Hij noemt de ervaringen van de bewoners ‘vervelend’. “We gaan in gesprek met het wervingsbureau dat haar leverde." De donateurswerver die namens het Rode Kruis aan de deur kwam, is geen vrijwilliger en ook niet in dienst van het goede doel. "Onze collectanten krijgen een training om in te schatten met wie ze te maken hebben en dus te oordelen of iemand in staat is om een beslissing te kunnen nemen."

Het Rode Kruis gebruikt een wervingsbureau om aan nieuwe donateurs te komen. Die wervingsbureaus zetten vervolgens bijvoorbeeld studenten in om van deur tot deur te gaan om mensen te vragen donateur te worden. Het goede doel vindt wel dat er in verzorgingshuizen gecollecteerd kan worden. "We nemen ouderen heel serieus en daarom gaan we ook daar langs de deuren. Ouderen zijn ook onderdeel van de samenleving.”