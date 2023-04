Dode man in park Valkenberg Breda, mogelijk misdrijf

In park Valkenberg in Breda is dinsdagmiddag rond vier uur een overleden man gevonden. Een forensisch team van de politie is aanwezig. Ook de Koninklijke Marechaussee is aanwezig. De man werd namelijk gevonden in de bosjes naast een gebouw van Defensie. Het gaat om het Prins Bernhard Paviljoen, waar tientallen cadetten van de KMA wonen.

Door de brandweer zijn schermen geplaatst, zodat het onderzoek geen last heeft van pottenkijkers. De verwachting is dat het onderzoek tot ver in de avond zal duren. Er is daarom extra verlichting neergezet. De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.