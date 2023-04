Dode man in park Valkenberg Breda stierf natuurlijke dood

In park Valkenberg in Breda is dinsdagmiddag rond vier uur een overleden man gevonden. Hij stierf een natuurlijke dood, weet de politie na de schouw van woensdagochtend. Het onderzoek is daarmee afgerond.

De man werd gevonden in de bosjes, naast een gebouw van Defensie. Het gaat om het Prins Bernhard Paviljoen, waar tientallen cadetten van de KMA wonen. Een forensisch team van de politie en Koninklijke Marechaussee waren aanwezig. De brandweer had schermen geplaatst. Het onderzoek duurde tot ver in de avond. Er was daarom extra verlichting neergezet.