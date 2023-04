Van Nistelrooij droeg tijdens halve finale foto van Thijs Slegers bij zich

Nog voordat hij een eerste reactie gaf haalde Ruud van Nistelrooij een foto van Thijs Slegers uit zijn binnenzak. De trainer van PSV gaf aan dat de uitvaart van maandag hem raakte en Thijs hem juist ook kracht en spirit gaf.

Van Nistelrooij gaf aan dat hij het niet heeft meegenomen in de wedstrijdbespreking. “Dit was iets persoonlijks. Ik was gisteren op de uitvaart samen met Luuk de Jong, als aanvoerder. Toen voelde ik al dat we die finale moesten halen voor Thijs. De jongens hebben het fantastisch gedaan.”

Tot slot vertelde de oefenmeester dat hij Thijs voor altijd zal bewonderen. “Natuurlijk is Thijs maar 46 geworden, maar wat na gisteren vooral duidelijk werd is dat hij een inspiratiebron is voor velen. Hij is altijd strijdbaar gebleven.”