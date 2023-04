Hennepkwekerij gevonden in huis van militair

In het huis van een militair uit Eindhoven is een hennepkwekerij gevonden. Hij is zaterdag aangehouden op verdenking van het belemmeren van een onderzoek, witwassen, het overtreden van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. In zijn huis lag ook zesduizend euro cash en cocaïne.

Een vrouw uit Eindhoven belde dit weekend 112, vroeg om hulp en hing snel op. De politie ging meteen naar het huis van de vrouw. Daar zagen de agenten de vrouw en de militair, die allebei duidelijk onder invloed van drugs waren. In het huis zagen ze ook henneptoppen en meerdere gebruiksspullen voor drugs liggen. Om zeker te weten dat iedereen veilig was, doorzocht de politie het huis. Maar toen de agenten naar boven wilden gaan, hield de man hen tegen. Hij werd hierop aangehouden voor het belemmeren van de politie. Eenmaal boven vond de politie in een kamer een kwekerij met ongeveer honderd hennepplanten. In het huis lagen ook meerdere patroonhouders, zesduizend euro cash en cocaïne. Alles is in beslag genomen. De militair is inmiddels weer vrij. Omdat hij militair is, doet de Koninklijke Marechaussee verder onderzoek in de zaak.