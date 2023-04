Verdwenen raadslid na 6 jaar opgespoord door 'Oplichters Aangepakt'

Raadslid Marjan Kleine uit Budel verdween zes jaar geleden plotseling uit de gemeenteraad van Cranendonck. Haar partij, het CDA, zette haar uit de partij omdat ze onbereikbaar was. Ze verdween spoorloos en de woningcorporatie ontruimde samen met de politie haar huis omdat ze dat illegaal zou onderverhuren. Programmamaker Kees van der Spek spoorde haar op voor zijn programma 'Oplichters Aangepakt'.

In de uitzending van dinsdagavond blijkt dat Kleine in Egypte woont. "Je hebt een spoor van ellende achtergelaten", confronteert Van der Spek haar. Het voormalig raadslid ontkent. Van der Spek confronteert haar met verschillende mensen die zich in zijn woorden 'door haar genaaid voelen'. "Waarom moet er nu zo'n beerput open?", reageert ze.

Van der Spek haalt het voorbeeld aan van een Spaanse vrouw die zegt dat Kleine haar voor 5000 euro heeft opgelicht. Dat zou het oud-raadslid gedaan hebben via een reisbureau dat ze zou hebben opgericht. Ook zou Kleine zich volgens de programmamaker voordoen als advocaat en psycholoog.

In die laatste hoedanigheid maakt de zoon van Van der Spek een afspraak met haar. En zo komt het tot een ontmoeting tussen Van der Spek en het voormalige raadslid. Van der Spek zegt dat hij wil weten hoe het nu met haar zit. "Ik heb geen zin om alles uit mijn verleden te laten omroeren", antwoordt ze.

Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek in 2016 dat Kleine een van de raadsleden was die het vaakst niet aanwezig waren bij een raadsvergadering. Zelf gaf ze destijds aan dat dat kwam door gezondheidsproblemen. Niet lang daarna verdween ze.

LEES OOK: Deze politici sloegen vorig jaar het vaakst een raadsvergadering over