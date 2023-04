Acteur klimt na herseninfarct uit een diep dal dankzij zijn drie kinderen

Acteur Romijn Conen (56) uit Berlicum kon helemaal niets meer, na een herseninfarct in 2015. Niet praten, niet lopen, niet zitten. Drie maanden voordat het noodlot toesloeg had hij met zijn vrouw Nanna afgesproken dat ze aan kinderen zouden beginnen. Hij besloot die belofte na te komen. Drie kinderen hebben ze inmiddels, de jongste is vorige maand geboren. In het Omroep Brabant tv-programma 'KRAAK vraagt door' vertelt Conen hoe die kinderen hem hielpen zijn weg terug te vinden.

Tijdens een theatervoorstelling in 2015 kwam Romijn ten val. Niks aan de hand, dacht hij. Maar korte tijd later begon hij opeens onverstaanbaar te praten. Het bleek een herseninfarct te zijn en hij zweefde maandenlang tussen leven en dood. Daarna volgden jaren van moeizaam revalideren. Aan acteren viel niet te denken. Maar vooral de geboorte van zijn eerste zoon in 2017 gaf hem weer moed om te leven, vertelt hij. "Ik besloot dat ik geen kluizenaar wilde worden." Ondanks de blijvende handicaps, een verlamde rechterarm en een deels verlamd rechterbeen. En, zeker voor een acteur, een lastige aandoening: afasie, waardoor je moeilijk op woorden komt. Hij besloot een weg terug te zoeken. Vrienden van Amstel

Het begon met de tv-reclame van Amstel. Vroeger was hij een van de drie vrienden in de bierreclame. Toen het bedrijf dat drietal na 17 jaar nog eens bij elkaar wilde brengen, had hij zijn eerste acteerklus te pakken. Hij merkte dat de acteur in hem nog springlevend was. Hij schreef weer in bij castingbureaus, maar het bleef angstwekkend stil. Tot hij een rol kreeg in de tv-serie Modern Love Amsterdam op Prime Video. Hij speelde een gehandicapte man, erg dicht bij zijn eigen ervaringen. Voor zijn eigen gevoel acteert hij beter dan ooit. "Ik ben veel meer ontspannen dan vroeger. Ik heb niks meer te verliezen." Hij zegt nu zelfs dat hij zich beter voelt dan voor het infarct. Gewone rollen

Hij wil graag dat het normaal wordt dat een gehandicapte acteur een rol heeft die niets met zijn handicap te maken heeft. Zelf geeft hij het goed voorbeeld. Na de zomer gaat hij het theater in met een monoloog van toneelschrijver Peer Wittebols.