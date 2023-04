Gerard heeft 5 maanden na het WK nog steeds een kater van Qatar

Het WK voetbal in Qatar ligt alweer ver achter ons en de discussie over de arbeidsmigranten die als slaven moesten werken is al lang verstomd. Gerard Arink uit Tilburg trekt zich hun lot nog steeds aan. Hij weet hoe Nepalezen nog steeds lijden in het oliestaatje: “Ze wisten niet eens wat ze daar gingen doen.”

Gerard Arink komt al sinds 2009 elk jaar in Nepal. Op zijn mountainbike fietste hij 1000 kilometer over de hellingen van de Himalaya. Zo kwam hij ook in contact met de bevolking: “Het is een heel andere cultuur. Dat fascineert me, dat mensen zo anders in het leven staan.”

Toen hij in 2018 terugvloog naar Amsterdam, zat hij in het vliegtuig met arbeidsmigranten die in Qatar gingen werken. “Via een uitzendbureau was hun een maandsalaris van zo’n 600 euro beloofd. Nepal is een heel arm land. Na een grote aardbeving en corona ligt het toerisme er plat. De mensen hebben letterlijk niks.”