Nieuw bos met dank aan iedereen: het eerste Burgerbos van Brabant

In het buitengebied van Loon op Zand is het eerste Burgerbos van Brabant aangeplant. Bijna vier voetbalvelden met bomen en struiken moeten over vijftig jaar een echt bos zijn. “Ik vind het wel spannend hoe het er hier over tien jaar uitziet”, vertelt Anya van de Ven die met het plan kwam. De kleine jonge boompjes worden nu nog beschermd met plastic kokers.

Anya maakt met een cijferslot het hek naar het nieuwe bos open. “Dit bos is er gekomen dankzij 260 giften van burgers en bedrijven”, begint ze. “Heel veel mensen vinden bos belangrijk voor de frisse lucht. Maar niet iedereen kan een stuk grond kopen en een bos beginnen.” Met bijdragen van 10 of 100 euro kan het Groen Ontwikkelfonds Brabant burgerbossen aanplanten. “Al die kleine bijdragen maken een bos.” Anya hoopt niet alleen op meer frisse lucht in Brabant. Ze hoopt ook op dieren die zich makkelijk en zonder hindernissen kunnen verplaatsen. “Met Burgerbossen willen we stukken natuur met elkaar verbinden. We willen een netwerk maken, want deze bossen moeten in heel Brabant komen.”

“Over vijftig jaar is het pas een echt bos.”

Wie denkt dat het bos over een jaar helemaal klaar is, heeft het mis. “Het is een kwestie van lange adem”, begint Anya. “Over vijftig jaar is het pas een echt bos.” Waarom dan niet meteen grote bomen planten, zodat je meteen een bos hebt? “Dat lijkt een goede oplossing, maar dat is het niet. Als je hier bomen plant die in de kwekerij met veel compost en water grootgebracht zijn, krijg je verwende bomen. Die hebben het hier niet naar hun zin.” “Daarom hebben we kleine boompjes geplant. Die kunnen zich aanpassen aan de omstandigheden hier. Dan krijg je een mooi bos, maar het duurt alleen even.”

"We moeten kijken waar een stuk bos logisch is.”