Grote brand in woonboerderij met rieten dak, hond op tijd gered

Er woedt woensdagavond een grote brand in een woonboerderij in Boxtel. Het rieten dak van het huis aan de Mijlstraat staat in brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer kon iedereen op tijd vluchten en raakte niemand gewond.

Een hond die nog binnen was toen de brand uitbrak, werd op tijd gered, laat de brandweer weten. Het gaat om een gesplitste woonboerderij die bestaat uit twee woningen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Een speciaal team, dat is gespecialiseerd in het bestrijden van branden in rieten daken, helpt mee met blussen. De eerste melding van de brand kwam woensdagavond rond tien voor acht binnen. In de eerste meldingen werd gesproken over een schoorsteenbrand. De Mijlstraat, in het buitengebied van Boxtel, is afgezet.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.