Aanrijding met een dier: dit moet je dan doen

Iedereen heeft het wel eens gezien: een dood of gewond dier langs de kant van de (snel)weg. Een automobilist heeft woensdagnacht op de snelweg A50 het leven gered van een aangereden ree. Wat moet je doen als je een dier hebt aangereden? Of als je een dood of gewond dier langs de weg ziet liggen?

Stel je voor dat je een hond aanrijdt op de snelweg en het dier raakt gewond. Dan kun je rechtstreeks bellen met de Dierenambulance of met bellen met een centrale meldkamer van de lokale dierenambulances in Brabant (085-2738899).

"Wij ondersteunen 24 uur per dag in heel Brabant de lokale dierenambulances", vertelt Rens van Lieshout. Hij is een van de twintig vrijwillige centralisten op de meldkamer. "Afhankelijk van de situatie komen wij in actie. Als de hond gewond is, schakelen we een dierenambulance in of brengen we het dier naar een dierenarts."

Natuur ruimt kadaver op

Is het dier dood, dan wordt dat gemeld aan de beheerder van de weg. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de snelwegen en de provincie voor de provinciale wegen en de gemeente voor alle kleinere wegen.

Van Lieshout: "Zij zorgen ervoor dat een kadaver naar een andere plek wordt gebracht", beschrijft Van Lieshout de werkwijze. "Veel kadavers worden aan de natuur teruggegeven. De natuur ruimt het dan verder op. Het kadaver wordt wel uit het zicht gelegd."

Dieren registreren

Volgens Van Lieshout registreren wegbeheerders wel wat er aan wild wordt gevonden op de wegen. Als voorbeeld geeft hij een das: "Is het een mannetje of vrouwtje, is het dier gechipt of niet enzovoort. Daarna gaat het dier terug de natuur in."

Als een dier gewond is, wordt het naar een gespecialiseerde dierenarts gebracht. "Niet iedere dierenarts heeft verstand van bepaalde dieren. Zo heeft de provincie ook drie speciale locaties aangewezen om gewonde wilde dieren op te vangen: Zundert, Someren en Ravenstein. De dieren worden daar door wegbeheerders, dierenambulances of particulieren naartoe gebracht voor verzorging.

Van Lieshout heeft nog een aantal tips:

Eigen veiligheid eerst.

Bel na aanrijding met een dier op de snelweg altijd 112. Die zorgen voor de verdere afhandeling en eventueel ook voor de dierenambulance.

Kom niet zelf in actie op de weg.

Doe bij aanrijding met een dier altijd melding bij de politie. Als je doorrijdt kun je beschuldigd worden van doorrijden na een ongeval.

Neem bij vragen contact op met de centrale meldkamer (085-2738899) of bel met 144 (alleen tussen 09.00-17.00 bereikbaar).

