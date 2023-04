Man verpletterd onder stenen platen: werkgever moet boete betalen

Een bedrijf in Deurne moet een boete van 40.000 euro betalen, omdat er in oktober 2020 een man tijdens het werk om het leven kwam. Hij werd bedolven onder keramieken platen en overleed op de plaats waar het ongeluk gebeurde. Het ongeval had voorkomen kunnen worden, denkt het OM.

Het slachtoffer was een 46-jarige werknemer van het bedrijf Jetstone Produktie BV. Hij werd op 19 oktober 2020 bedolven onder keramiekplaten en een installatie waarop die platen lagen, samen ongeveer 1200 kilo zwaar. Dit gebeurde bij het lossen van die platen van een transportbok in de bedrijfshal in Deurne.

De man werkte toen ongeveer twee jaar voor Jetstone.

Geen steunpalen

De dood van de man had voorkomen kunnen worden, denkt het Openbaar Ministerie (OM). Op de plek waar het slachtoffer de platen vanaf de bok aan het lossen was, stonden geen steunpalen in de grond. Die hadden de kanteling van de installatie kunnen breken. Als er wel zo’n paal had gestaan, dan had die hoogstwaarschijnlijk de val van de keramiekplaten tegengehouden, zo oordeelt het OM. Nu zijn de platen, die nog aan één kant op de transportbok stonden, samen met de bok omgevallen en op het slachtoffer terecht gekomen.

Het OM vindt dat het bedrijf had moeten zien dat het lossen van de platen op deze manier gevaarlijk was. Er waren niet genoeg voorzorgsmaatregelen genomen en het personeel heeft er te weinig informatie over gekregen. Ook was er niet het juiste toezicht op het lossen.

Schikking in overleg met nabestaanden

Er is geen rechtszaak nodig geweest om de straf te bepalen: het OM en het bedrijf hebben een schikking getroffen. Dit is gebeurd in overleg met de nabestaanden. Ook wilde het bedrijf aan deze oplossing meewerken en zijn er inmiddels verbeteringen doorgevoerd om herhaling in Deurne en op andere plekken in de sector te voorkomen.

Het OM vindt het wel ontzettend triest dat voor die maatregelen een dodelijk bedrijfsongeval nodig is geweest. Het ongeluk heeft volgens het OM onherstelbaar leed en verdriet veroorzaakt voor de nabestaanden, die met een groot gemis moeten leven.

