Buren moeten hun huis uit na vondst van drugslab in woonwijk

In een huis aan de Kortfoortstraat in Oss is een drugslab ontdekt. De huizen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Twee mensen zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om een lab dat niet meer in werking is. Omwonenden zijn niet verrast door de politieactie. "Er kwam hier al een tijd allerlei gajes langs."

Het lab werd ontdekt in een rijtjeshuis. De politie had informatie gekregen over een mogelijk lab in het huis en startte een onderzoek.

In het huis wordt onderzoek gedaan. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is aanwezig. Dat is een afdeling van de politie die in actie komt op plekken waar een drugslab is ontdekt of ontmanteld wordt. Ook de brandweer is aanwezig.

Vaker overlast

Omwonenden vertellen dat de buurt regelmatig last heeft van de bewoner, een alleenstaande man die er sinds een paar jaar woont. Zo zou de politie regelmatig bij hem op de stoep staan en zouden mensen op scooters vaak langs het huis rijden en na korte tijd weer vertrekken.

Buurtbewoners zeggen dat het jarenlang rustig was in de wijk. "Maar de laatste anderhalf jaar is er veel overlast van die buurman. De glazen in dat pand lagen er zovaak uit dat het leek alsof hij een abonnement op de glaszetter had." Omwonenden van het lab, die niet bij naam genoemd willen worden, zijn stuk voor stuk blij dat de politie heeft ingegrepen.