Noodopvang voor 500 asielzoekers in Breda: 'Niet in de kou laten staan'

De evenementenhal op Breepark in Breda wordt tijdelijk een noodopvang voor asielzoekers. Een groep van maximaal 500 mensen kan zes weken lang worden opgevangen, als andere opvanglocaties van het COA vol zitten. De eerste asielzoekers kunnen er volgende week terecht.

De tijdelijke noodopvang is nodig doordat andere tijdelijke locaties dichtgaan. Daardoor is er mogelijk een tekort aan slaapplaatsen in onder meer het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang in Breda moet voorkomen dat mensen op straat moeten slapen.

“We willen mensen in nood niet in de kou laten staan en buiten laten slapen. Iedereen kan zich de schrijnende beelden van een overvol opvangcentrum in Ter Apel nog herinneren. Dat willen we niet nog een keer", aldus wethouder wonen en inburgering, Arjen van Drunen.

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om opvangplekken aan te bieden voor vluchtelingen. Gemeente Breda heeft de opgave om voor 675 asielzoekers langdurige opvang te regelen. In de Koepel worden nu al 100 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen. Ook worden 577 Oekraïners opgevangen.

Of de noodopvang ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden en voor hoeveel mensen, hangt af van de nood.