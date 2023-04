De officieuze aftrap van Paaspop gebeurde door 30.000 klanten van Sligro

Officieel begint Paaspop in Schijndel pas vrijdag. Maar 30.000 klanten van groothandel Sligro uit Veghel waren er donderdag al. Het bedrijf kocht voor een dag het hele festival op. “Laten we eens wat stoers doen”, zegt Wilco Jansen van Sligro.

Het zijn niet zomaar één of twee tenten met wat muziek. Op veertien podia staan bands of DJ’s., en niet de minste namen: Di-Rect, Goldband, Flemming en Suzan & Freek om maar wat namen te noemen. Dezelfde artiesten die ook de komende dagen op het festival staan.

Op het festival loopt Peter uit Middelbeers. “Het is super leuk”, zegt hij. “Allemaal horecamensen bij elkaar.” Hij is meegenomen door Rob uit Esbeek. “Zo’n feestje, ja, dit is echt klantenservice.”

Sligro wil vooral iets leuks neerzetten voor haar klanten. “Alleen een festival afkopen hebben we nog nooit gedaan”, zegt Wilco Jansen. Al eerder liet Sligro duizenden klanten gaan naar Night of the Proms, Vrienden van Amstel Live en Groots met een zachte G. “Een heel festival is wel next level.”

En dan is Paaspop voor Sligro het meest logische festival. “Dit is in onze achtertuin”, zegt Jansen. “Onze roots liggen in Veghel, hier vlakbij. Paaspop kennen we al lang. We zijn ook al jaren een grote leverancier voor dit festival.”