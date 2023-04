Man (44) komt om het leven bij ongeluk in Oudenbosch

De man die vrijdagmorgen bij zijn bedrijf aan de Havendijk in Oudenbosch om het leven kwam, is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een noodlottig ongeval. De politie zoekt dit verder uit. Het gaat om de 44-jarige eigenaar van het bedrijf.

Het ongeluk werd rond tien over half acht gemeld. Hulpdiensten werden ingeschakeld en de politie is een onderzoek begonnen. Ook de arbeidsinspectie was op de hoogte gebracht, maar die laat het onderzoek over aan de politie. Dit, omdat het om de eigenaar en niet om een medewerker van het bedrijf gaat.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.