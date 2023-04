Huisdier wel gechipt maar toch is het baasje onbekend: zo komt dat

Het hondje dat donderdag net op tijd uit een vuilniscontainer in Den Bosch kon worden gered, was gechipt. Toch is het onduidelijk wie het baasje is. Dat gebeurt vaker, volgens Ans van Kollenberg van de dierenambulance. Dat een huisdier een chip heeft, betekent niet dat het baasje direct te vinden is.

De meeste huisdieren zijn tegenwoordig gechipt, vertelt Ans. Sinds 2013 is het voor een fokker verplicht om een dier te chippen. Toch betekent dat niet dat verloren huisdieren en hun baasjes direct herenigd kunnen worden. "Het komt vaak voor dat een chip leeg is", legt Ans uit. "En dat is in de meeste gevallen geen onwil van het baasje."

Als iemand een huisdier koopt dan meldt de fokker zich af op de chip van het dier. Vervolgens moet het nieuwe baasje de chip weer aanmelden. Maar dat wordt nog wel eens vergeten. En dan staan er geen gegevens op de chip. "Dat is voor ons enorm frustrerend. Als wij een dier vinden, willen we het herenigen met het baasje. En in gevallen van verwaarlozing willen we achterhalen wie het gedaan heeft." Ook baasjes die de chip wél aanmelden, zijn in sommige gevallen moeilijk te achterhalen. "Soms staat er bijvoorbeeld alleen een telefoonnummer op de chip. Maar als dat verandert, is het baasje meteen moeilijk te vinden." Meldt de chip daarom aan met voldoende gegevens, is haar tip aan huisdierbaasjes.

