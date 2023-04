Papa Cor kan weer naar NAC omdat Wendy hem een nier doneerde

Het leven zag er een jaar geleden somber uit voor Cor Dufour uit Breda. De 42-jarige vader van Wim en Christina was als suikerpatiënt al tijden op zoek naar een geschikte donornier, maar kon niemand vinden. Tot zijn voetbalvrienden uit wanhoop een spandoek met een oproep ophingen bij voetbalclub NAC. Het balletje ging rollen en Wendy Pruijsten stond een nier af aan Cor. Inmiddels lacht het leven hem weer toe: "Papa kan weer naar NAC!"

"Het schept een bijzondere band als je zoiets samen doet", zegt Wendy Pruijsten over de transplantatie. "Ik ben een heel druk mens en volgens Rosita, de vrouw van Cor, is hij dat nu ook. Dat vond ik zo mooi om te horen."

Maar het mooiste is natuurlijk dat Cor weer een leven heeft en een toekomst met zijn gezin. Voor de operatie leek dat ondenkbaar. "Mijn gezondheid was heel erg slecht", vertelt Cor Dufour. "Ik moest drie keer per week vier uur dialyseren, want anders was het gebeurd met mij. Wendy is echt een geschenk uit de hemel."

De twee kenden elkaar oppervlakkig van hondenshows, maar Wendy kwam pas in actie na een artikel op de website van Omroep Brabant. Daarin las ze dat vrienden v ia een spandoek bij NAC een oproep deden voor een donornier.

"Maar omdat het ziekenhuis zei dat ze veel aanmeldingen hadden gehad, liet ik het maar zitten", zegt ze. Maar niet veel later verscheen er toch een emotioneel bericht op Facebook van dochter Christina dat het niet gelukt was. "Dat raakte me diep in mijn hart en ik nam weer contact op."