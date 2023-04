Dè was kut! FC Den Bosch biedt supporters excuses aan voor 13-0 verlies

FC Den Bosch schreef vorige maand geschiedenis door met 13-0 te verliezen bij koploper PEC Zwolle. Een record in het betaald voetbal, maar niet eentje om trots op te zijn als je zoveel goals om je oren krijgt.

Het kostte trainer Jack de Gier de kop en het duurde even voor de wonden waren gelikt. Maar eind maart kon men bij de club weer relativeren en kregen alle supporters die bij de slachtpartij waren een warme excuusbrief, die ze goed zal doen.

Dit schrijft de club onder meer in een brief aan de supporters:

Als je op je Bossche bek gaat, kun je het beter goed doen.

Jij was erbij.

Je stond erbij en keek ernaar.

Als we straks iets te vieren hebben, kun jij zeggen, dat was toen en dit is nu.

Succes-supporter ben je voor even, FC-er voor het leven.

De brief aan de honderden trouwe uitsupporters is ondertekend door algemeen directeur Tommie van Alphen. Als cadeautje kregen alle fans een sleutelhanger met de tekst: Dè was kut! Mar ik war dr bij!