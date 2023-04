Van Nistelrooij verlangt terug naar de tijd van 'hi-ha-hondenlul'

Het gesprek van de dag bij PSV zijn de gebeurtenissen tijdens de halve finales van de KNVB Beker. Bij Spakenburg-PSV waren er homofobe spreekkoren richting Xavi Simons. Een dag later ging het fout in de kuip toen Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker die vanuit het publiek werd gegooid. Van Nistelrooij reageerde vrijdag op deze incidenten: “Voor mij is homo geen scheldwoord.”

Het ging vrijdagmiddag met Ruud van Nistelrooij maar weinig over voetbal. De scheldkannonade en de aansteker waren in plaats daarvan onderwerp van gesprek. De trainer van PSV had er een uitgesproken mening over. De club schreef al een brief naar de KNVB over de homofobe spreekkoren richting Simons.

"Het is geen issue of je homo of hetero bent."

“Voor mij is homo geen scheldwoord”, reageerde Van Nistelrooij op de spreekkoren die Simons naar zijn hoofd kreeg. “Het is geen issue of je homo of hetero bent. Maar zo wordt het wel gebruikt.” Ook de incidenten in De Kuip een dag later veroordeelt de trainer van PSV. “Veiligheid van spelers is het belangrijkste wat er is. We hebben het zelf meegemaakt tegen Sevilla. Toen hebben we ook gelijk gezegd dat dit nooit meer mag gebeuren.”

"Ga eens genieten van het spelletje."