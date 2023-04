Boze man (81) gooit vrouw in de bosjes na ruzie om parkeerplek

Een man van 81 uit Waalwijk heeft vrijdagochtend in Tilburg een oudere vrouw mishandeld. Hij gooide haar onder meer in de bosjes. Volgens de politie was hij erg boos, omdat de vrouw een parkeerplaats had gebruikt die hij ook op het oog had.

Een getuige had ondertussen zijn autosleutels gepakt, waardoor de politie hem kon aanhouden. De vrouw was heel erg geschrokken en raakte licht gewond, zo meldt de politie. Druk op parkeerplaats

De vrouw reed tegen elf uur vrijdagochtend met haar auto het Wagnerplein op. Ze wilde de wagen daar parkeren, maar dat lukte niet meteen, omdat het er druk was. Plotseling kreeg ze in de gaten dat een auto een parkeerplek verliet. Ze reed ernaartoe al zag ze ook dat er aan de overkant van de straat een auto stond te wachten. Toen ze haar wagen had geparkeerd en uitstapte, kwam er een man aanlopen die duidelijk woedend was. De vrouw had ‘zijn’ parkeerplek ingepikt, riep hij. De vrouw realiseerde zich volgens de politie toen pas dat de man die zo boos was even daarvoor stond te wachten. Vrouw geslagen en opgetild

Voordat ze uitleg kon geven, sloeg hij haar tegen haar borst en schouders. Ook werd ze opgetild en in de bosjes gegooid. De man liep daarna terug naar zijn auto en wilde wegrijden. Iemand die het allemaal zag gebeuren, had ondertussen de autosleutels van die man gepakt. De politie werd gebeld en die hield de 81-jarige man uit Waalwijk aan voor mishandeling.