Fietsster (61) zwaargewond na botsing met motor in Mierlo

Een vrouw (61) uit Geldrop is vrijdagmiddag in Mierlo zwaargewond geraakt toen ze op haar fiets werd aangereden door een motor. Het slachtoffer is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De motorrijder, een 35-jarige man uit Geldrop, is lichtgewond en zal nog worden verhoord.

Het ongeval ontstond vermoedelijk toen de fietsster de rijbaan overstak vanuit de Rederijklaan, maar de exacte toedracht wordt onderzocht, meldt de politie aan Omroep Brabant.



Een 112-correspondent hoorde van getuigen dat de motorrijder hard reed en gevaarlijke capriolen uithaalde. Delen van de fiets kwamen tientallen meters verderop terecht op de oprit van een huis.