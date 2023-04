Bezoekers Paaspop in urenlange file, parkeervelden nog bijna onbegaanbaar

Volgende Vorige 1/4

Festivalgangers staan urenlang in de file voor het terrein van Paaspop in Schijndel. Vanaf de N279 duurt het tergend lang voor de bezoekers het terrein van Paaspop op kunnen. Door de vele regen is het parkeerterrein veranderd in een modderpoel en ontstaat er grote vertraging.

De sfeer in de lange rij is gelaten en jolig tegelijk. Twee meiden doen een spelletje Regenwormen op het dashboard. “We staan hier al twee uur”, vertelt de chauffeur. “Ik hoop dat m’n auto de modder overleeft, maar dat zal wel. Deze auto is net nieuw.” De festivalgangers waren gewaarschuwd. Duizenden mensen konden donderdagavond met moeite het parkeerterrein af. Een voor een moesten de gestrande auto’s door tractoren van het parkeerveld worden gesleept. De organisatie van Paaspop riep dan ook op om zoveel mogelijk met de pendelbussen vanaf station Den Bosch te komen. Mensen die toch met de auto komen, zijn welkom, maar moeten rekenen op een extra lange wachttijd. Auto’s komen met moeite de parkeervelden op en je kunt door de diepe sporen in de modder lang niet overal parkeren.

En dat blijkt. In de rij staan vader en zoon geduldig te wachten. “Ik probeer hem al 2,5 uur hier voor de deur af te zetten”, vertelt de vader. “Ik zet mijn zoon hier alleen maar af. Hij mag de modder in.” Veel mensen beklaagden zich donderdagavond en -nacht over de chaos. De laatste auto’s waren tegen half vijf ’s nachts pas van het parkeerveld. Sommige mensen hadden zelfs hun auto laten staan en gingen met een taxi naar huis. Personeel van Paaspop mag ook niet op het terrein parkeren. Voor hen is een pendelbus geregeld vanaf het parkeerterrein van de Brabanthallen in Den Bosch. Paaspop ging vrijdagmiddag een half uur later open vanwege alle vertraging. Want ook het personeel kon lang niet allemaal op tijd op het terrein komen.