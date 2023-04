Paasweekend op de camping: 'Koud, maar je vermaakt je wel'

Het paasweekend staat voor de deur en dat zorgt voor topdrukte op de Brabantse campings. Volgens branchevereniging Recron is maar liefst negentig procent van alle accommodaties in onze provincie volgeboekt. Vrijdag worden, ondanks het druilige weer, op veel plekken de tenten al opgezet.

Een stukje verderop zit een stel voor de caravan. Ze staan sinds vorige week op de camping. "We genieten zo lekker van het begin van het seizoen", vertelt de man. Beiden zijn gekleed in een dikke trui. "We noemen dit altijd krampeer-weer", grapt de vrouw. "Maar we hebben geen last van de kou hoor, ook 's nachts niet."

"Ik heb hier lang naar uitgekeken", zegt een vrouw die de voortent van haar caravan heeft versierd met paaseieren en paashazen. De paaseitjes gaat ze straks verstoppen voor de kinderen. "Het is wel een beetje koud, maar goed. Het is gezellig en de kinderen hebben geen last van die kou. Ik heb gewoon lekker een fleecevest aan en sjaaltje om en dan kan het niet meer kapot he."

"Het wordt een mooi paasweekend", zegt een man terwijl hij de laatste haringen van de voortent in de grond slaat. "Een klein beetje regen houdt ons niet tegen, we genieten van het leven", lacht hij. Het was nog wel even spannend of hij en zijn vrouw dit weekend konden kamperen. "Het is overal razend druk. We hebben meerdere campings gebeld, maar alles zat vol. Hier konden we gelukkig nog een plekje krijgen", vertelt de vrouw.

Ook bij camping De Paal in Bergeijk is het vrijdag al druk. Voor de ingang staat een kleine file van vakantiegangers die met hun caravan het terrein op willen. Op de camping zijn gasten druk in de weer met het opzetten van de tenten.

Bij een andere tent is een man bij zijn caravan met een pomp in de weer. "Het is even werken en zweten en dan kunnen we lekker genieten", zegt hij. Samen met zijn gezin komt hij al jaren op deze camping. "Iedere keer is het drukker en drukker. Wij komen uit België en de kinderen hebben hier altijd het gevoel van vakantie. Daarvoor hoeven we niet helemaal ver weg. En als de kinderen vakantie hebben, dan hebben de ouders dat ook."

Een stukje verderop zit een ander gezin helemaal klaar. Onder het genot van een drankje en wat Nederlandstalige muziek spelen twee vrouwen een spelletje. "Lekker genieten is dit toch", zegt de man. "Het weer is wat minder, maar je vermaakt je altijd op de camping. Je moet er zelf wat van maken." Hij heeft zijn plekje hier vorig jaar al bemachtigd. "Meestal boeken we voor Pasen al een jaar vooruit. Dan weet je zeker dat je een plekje hebt."

