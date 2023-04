Royston Drenthe keert terug bij Kozakken Boys

Royston Drenthe maakt zijn comeback bij amateurclub Kozakken Boys. De 35-jarige Rotterdammer trainde al enige tijd mee en heeft voor één seizoen getekend in Werkendam. Dat meldt de club op de clubwebsite.

De speler komt pas na de zomerstop in actie voor de club die op dit moment achtste in de tweede divisie staat. De komst van Drenthe volgde na een toevallige ontmoeting met Kozakken Boys-trainer Scott Calderwood.

"Toen ik hem ontmoette, wist ik eigenlijk niet dat hij trainer van Kozakken Boys was", aldus Drenthe. "Scott grapte dat hij nog wel een linksback kon gebruiken en na verloop van tijd kreeg dat gesprek een steeds serieuzere wending. De club en ik kwamen er echter al snel achter dat ik fysiek nog niet in staat was om Kozakken Boys te helpen."

Fit

Volgens de club is de speler weer fit. "Ik moest weer volledig de focus leggen op het leven als voetballer en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik sta nu weer op het veld als een vrije vogel en baal ervan dat ik nog niet speelgerechtigd ben", aldus Drente.

In de zomer van 2019 speelde Drenthe voor het laatst voor de club uit Werkendam.

