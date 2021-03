Royston Drenthe vrijgesproken in witwaszaak en wil nu 'zijn' geld terug

Royston Drenthe in actie voor Kozakken Boys (foto: Orange Pictures). vergroot

Royston Drenthe is vrijgesproken in de witwaszaak die tegen hem liep. De 33-jarige voetballer zou volgens justitie twee jaar geleden 176.500 euro hebben witgewassen, maar de rechtbank in Breda ziet daar onvoldoende bewijs voor. Drenthe wil het geld nu terugeisen.

Drenthe speelt nu voor het Spaanse Racing Murcia en daarvoor bij Kozakken Boys in Werkendam. De politie vond het geldbedrag twee jaar geleden in Halsteren in een auto. De biljetten zaten in pakketjes en waren verstopt in een verborgen ruimte.

De voetballer zegt dat hij het geld via zijn neef aan iemand had uitgeleend. Wie dat is, wil hij niet zeggen. Zijn advocaat Joes Blakborn zei eerder tegen Omroep Brabant dat Drenthe mogelijk zonder het te weten het geld uitleende aan een criminele organisatie. Hij vreest voor de gevolgen als hij een naam noemt, zei Blakborn.

Niet te bewijzen

Volgens de rechtbank is er in deze zaak wel een vermoeden van witwassen, omdat het om veel geld ging en omdat het verstopt was. Maar het is niet te bewijzen dat Drenthe daarbij betrokken was, stelt de rechter. Zo is het volgens de rechtbank niet aan te tonen of hij überhaupt nog toegang had tot het geld.

De geboren Rotterdammer stelde dat hij de 176.500 euro eerlijk heeft verdiend met voetballen bij onder meer Real Madrid en in het Midden-Oosten. Hij vindt dan ook dat justitie het geld moet teruggeven. In het vonnis van de rechtbank wordt daar echter geen uitspraak over gedaan. Zijn advocaat laat weten dat Drenthe stappen gaat nemen om het geld terug te krijgen.

Failliet verklaard

Eind vorig jaar werd bekend dat Drenthe door de rechtbank in Breda failliet is verklaard. Volgens zijn advocaat kwam dat doordat hij niet bij zijn eigen geld kon. “Daarvoor is justitie verantwoordelijk. Die schade gaan we later zeker proberen te verhalen. Mijn cliënt is slachtoffer en geen dader.”

Een maand na zijn faillissement kondigde Drenthe zijn vertrek aan bij Kozakken Boys, waar hij tot medio dit jaar onder contract stond.

Behalve de werkstraf werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden geëist, die de voetballer zou moeten uitzitten als hij nog eens in de fout zou gaan.

