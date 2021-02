Royston Drenthe beschuldigd van witwassen, maar hij wil zijn geld juist terug van justitie

Royston Drenthe (foto: Orange Pictures). vergroot

Royston Drenthe hangt een werkstraf van 200 uur boven het hoofd. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Breda heeft de 33-jarige voetballer in 2019 176.500 euro witgewassen. Drenthe wil het geld dat door de politie is onderschept in Halsteren juist terugkrijgen.

De voetballer speelt nu voor het Spaanse Racing Murcia en daarvoor bij Kozakken Boys in Werkendam. Drenthe was zelf bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat, Joes Blakborn, ontkent dat de voetballer deel uitmaakt van een criminele organisatie.

"Mijn cliënt is in 2018 door iemand gevraagd om geld uit te lenen. Dat heeft hij ook gedaan, wat op zich natuurlijk niet strafbaar is”, zei de advocaat. “Achteraf had hij dat natuurlijk liever niet gedaan, want kort voordat hij het terug zou krijgen, heeft justitie het in beslag genomen." Het geld lag in een auto en de politie vond het tijdens een onderzoek.

Volgens Drenthe is het geld ten onrechte in beslag genomen, omdat hij het legaal verdiend heeft met voetballen bij onder meer Real Madrid en in het Midden-Oosten. "De rekeningen waarop zijn salaris is gestort, zijn volledig helder en de opnames ook. Het bedrag van 176.500 euro is dus tot op de cent nauwkeurig te herleiden", zei zijn advocaat.

De voetballer vindt dan ook dat justitie het geld moet teruggeven. Volgens zijn advocaat neemt justitie het Drenthe kwalijk dat hij de naam niet wil noemen van degene die het geld van hem had geleend. “Mijn cliënt wil hieraan zijn vingers niet branden. Hij vreest voor de gevolgen. Hij heeft zonder het te weten geld aan een mogelijk criminele organisatie uitgeleend. Hij is daar pas later achter gekomen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de rechtbank hem gaat vrijspreken.”

Eind vorig jaar werd bekend dat Drenthe door de rechtbank in Breda failliet is verklaard. Volgens de advocaat kwam dat doordat hij niet bij zijn eigen geld kon. “Daarvoor is justitie verantwoordelijk. Die schade gaan we later zeker proberen te verhalen. Mijn cliënt is slachtoffer en geen dader.”

Een maand na zijn faillissement kondigde Drenthe zijn vertrek aan bij Kozakken Boys, waar hij tot medio dit jaar onder contract stond. De middenvelder speelt nu dus voor Racing Murcia. In Spanje kwam hij eerder uit voor Real Madrid, dat hem overnam van Feyenoord.

Behalve de werkstraf werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden geëist, die de voetballer moet uitzitten als hij nog eens in de fout gaat.

