Helmond Sport verliest bewogen wedstrijd, FC Eindhoven wint van PEC

Het was vrijdag een bewogen avond in de Keuken Kampioen Divisie, met name voor de Brabantse ploegen. FC Eindhoven won van koploper PEC Zwolle, dat daardoor niet promoveerde vrijdagavond, terwijl de wedstrijd van Helmond Sport thuis tegen MVV tijdelijk werd gestaakt omdat uitsupporters vuurwerk op het veld gooiden.

Ron Vorstermans Geschreven door