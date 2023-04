112-nieuws: boshut Heukelom in vlammen op • N286 vrijgegeven

08.51

Een boshut aan de Oisterwijksebaan in Heukelom is vanochtend in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond acht uur ontdekt. De brandweer kon de boshut niet meer redden. Of er iemand in de hut aanwezig was toen de brand uitbrak en of er iemand 's nachts heeft geslapen, wordt onderzocht.