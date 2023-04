112-nieuws: meisje valt van steigerend paard • dode gevonden in flat

17.40

In een flat aan het Stationsplein in Eindhoven is iets voor half vijf een dode gevonden. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend. Het lichaam lag in een openbaar deel van de flat, maar de exacte locatie kan de politie nog niet zeggen. Voor de flat staan een aantal politiewagens. Er is een forensisch team van de politie aanwezig. Agenten doen onderzoek in de omgeving, ook op het dak is naar sporen gezocht.