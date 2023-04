90 kilo amfetamine gevonden in huis, mannen gaan er via het dak vandoor

In een appartement aan de straat Baksweer in Raamdonksveer is vrijdagavond ruim negentig kilo amfetamine gevonden. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Agenten besloten rond halfvijf 's middags een huis aan de straat Baksweer binnen te gaan omdat ze dachten dat daar een drugsdealer was. Bonken op de voordeur

Voorzichtig werd de omgeving rond dit huis afgesloten zodat betrokkenen niet zomaar konden vluchten. Enkele agenten bonkten vervolgens op de voordeur van het huis om die open te krijgen. Op het moment dat de agenten naar binnen gingen, zagen ze op het dak drie mannen wegrennen. Zij konden kort na elkaar aangehouden worden. Ze bleken uit een appartement boven het binnengevallen huis te komen. Dit appartement besloten de agenten vervolgens ook te onderzoeken. Daar vonden de agenten de 93 kilogram amfetamine. In het huis waar de politie het eerst binnenging, werd een handelshoeveelheid drugs gevonden. Huis gesloten

De bewoner, een 26-jarige man uit Waspik en een 44-jarige man zonder bekende verblijfplaats zijn vastgezet. Zij zullen deze zaterdag aan de tand gevoeld worden. De gemeente heeft naar aanleiding van de drugsvondst het appartement voor een periode van drie maanden gesloten.

Tijdens de politieactie in Raamsdonksveer werden diverse spullen in beslag genomen foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).