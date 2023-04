Neerdalend glas na brand: boeren aangeraden dieren op stal te zetten

Bij de verwoestende brand bij het transportbedrijf Axell Logistics in Etten-Leur zijn deeltjes van zonnepanelen vrijgekomen en neergedaald in de wijde omtrek. De veiligheidsregio adviseert onder meer aan boeren in het gebied om alle dieren tijdelijk op stal te doen en dierenvoer goed te inspecteren op mogelijke glasdeeltjes.

Op het dak van het transportbedrijf lagen vijfduizend zonnepanelen. Omwonenden die glasdeeltjes vinden worden aangeraden om ze met handschoenen op te pakken en bij het restafval te gooien. Deze glasdelen kunnen scherp zijn, dus let ook op met kinderen en huisdieren, adviseert de veiligheidsregio. De glasdeeltjes wordt vooral gevonden in het gebied ten noorden van de brand in Etten-Leur.

De uitslaande brand heeft het gebouw van Axell Logistics aan de Hermelijnweg in Etten-Leur maandag volledig verwoest. Inmiddels is de brand onder controle, maar het duurt nog uren voordat het vuur helemaal geblust is. Uit voorzorg werden enkele huizen ontruimd. Vanwege de ernst van de situatie werden NL-Alerts verstuurd. Dikke, gitzwarte rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien. LEES OOK: Verwoestende brand Etten-Leur onder controle, blussen duurt nog uren