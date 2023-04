Winkel Vintage Brabant sleept zich door horrorweek na dood eigenaar

Guido en Bianca hadden nét te horen gekregen dat ze een nieuwe plek moesten zoeken voor hun populaire vintagewinkel in Oudenbosch, toen Guido (44) vrijdag overleed bij een bedrijfsongeluk. Hij kwam klem te zitten tussen een boom en een vrachtwagen. Ongeloof en verdriet overheersen bij Bianca en alle medewerkers, maar op tweede paasdag is de winkel toch gewoon open. Om Guido samen te herdenken. En omdat de loods nu eenmaal leeg moet.

”Vanochtend hebben we op hem geproost, voordat we open gingen”, vertelt Zwaan Maas vanuit een tweedehands tuinstoeltje in de hal. Ze is de beste vriendin van mede-eigenaar Bianca Hubens, die samen met haar partner de populaire vintagewinkel in Oudenbosch runt. Tot Guido vrijdagochtend plotseling kwam te overlijden.



“Hij is klem komen te zitten tussen een boom en een vrachtwagen, die is gaan rollen”, vertelt Zwaan rustig, maar aangedaan. De hulpdiensten waren snel op de plek waar het ongeluk gebeurde, vlakbij de winkel. Maar ze konden niks meer doen.

“Guido was zo’n positieve vent, die gedachtegang willen we gewoon doorzetten."

De schrik en het ongeloof die daarop volgen, is ontzettend groot. Personeel, vrienden, familie en kennissen kunnen amper bevatten wat er allemaal gebeurt. Tussen de gesprekken met de begrafenisondernemer door, is de zaak gewoon open. “Guido was zo’n positieve vent. Hij stond midden in het leven. Daarom zetten we die gedachtegang gewoon door”, zegt Maas. Dat is ook de reden dat ze deze tweede paasdag open zijn: om te herdenken én Guido's gedachtegoed uit te blijven dragen. Maar ook omdat de zaak leeg moet. Vlak voor het ongeluk kregen de eigenaren te horen dat ze weg moeten uit hun geliefde loods. Er worden appartementen gebouwd.

"Klanten mogen langskomen om ons te steunen en te shoppen."